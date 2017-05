Superbike, Pata UK Round, Gara 1: Alex Lowes torna sul podio

di Michela Alitta

Alex Lowes ha portato sul podio la sua Yamaha al termine di una Gara1, disputata oggi pomeriggio a Donington Park, il tracciato che dista poche miglia da casa sua, non facile, iniziata con uno scontro alla partenza che lo ha fatto retrocedere fino alla diciannovesima posizione.

L’inglese ha così impostato un buon ritmo e fatto una grande rimonta che dopo i 23 giri in programma ha tagliato il traguardo in terza posizione.

Alex Lowes, che come tutti gli altri piloti correva per Nicky Hayden, ha saputo approfittare all’ultimo giro di un errore di Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) e ha ottenuto il suo primo podio con la Yamaha YZF-R1, il secondo per la casa giapponese dopo quello di Sylvain Guintoli ottenuto lo scorso anno.

“È sempre fantastico correre davanti ai tifosi, questa è la nostra unica occasione della stagione. Alla prima curva, ho avuto una spinta da dietro e sono quasi finito fuori pista. Nonostante questo sono riuscito a restare calmo e concentrato. Ho dovuto rimontare in tutti i 23 giri della gara ed è stata breve” – ha commentato Alex Lowes – La moto funzionava davvero bene e mi è piaciuta molto. Sono stato fortunato perché Marco ha commesso un errore. Questo risultato non è altro che quello che il team si merita, tutti hanno lavorato molto duramente e sono felice di poter dare a loro qualcosa in cambio. Mi aspettavo di essere uno dei più veloci e sono riuscito a mantenere il mio ritmo fino al traguardo. Non vedo l’ora di correre ora la seconda gara. Faremo alcuni miglioramenti sulla moto, in particolare sul posteriore per poter entrare meglio in curva, e vedremo cosa possiamo fare!”