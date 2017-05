Superbike, Pata UK Round, Tissot-Superpole: Sykes firma pole e record

di Michela Alitta

Sotto un cielo soleggiato sulla pista di Donington Park Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha ottenuto la sua prima pole position del 2017 grazie ad un giro fantastico in 1’26.641 siglato nella Tissot Superpole 2, davanti ai rivali Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) che comporranno così la prima fila di Gara1.

L’inglese ha spinto al limite la sua Kawasaki ZX-10RR sui 4.023km davanti al suo pubblico di casa e ha fatto suo anche il record della pista, battendo il tempo di 1’26.712 che aveva siglato lui stesso nel 2016. Sykes continua ad avere così un grande record sul tracciato di Donington, dove ha vinto le ultime otto gare consecutive e più tardi punterà ad aumentare questo numero.

Il campione del mondo Rea ha ottenuto il secondo tempo, a +0.364s dal suo compagno di squadra in KRT e il pilota Ducati Davies, invece, ha fatto un buon passo in avanti dal venerdì ed è arrivato a +0.697s da Sykes, in terza posizione.

Ad aprire la seconda fila in Gara1 sarà un altro pilota britannico, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) che ha girato a nove decimi rispetto a Sykes ed è quarto. Alle sue spalle partiranno Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) e Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) rispettivamente quinto e sesto.

La terza fila, invece, sarà composta da Xavi Fores (BARNI Racing Team), dal pilota wild card Leon Haslam (Kawasaki Puccetti Racing) e dall’argentino Leandro Mercado (IODARacing). Haslam ha perso l’anteriore alla curva 1 negli ultimi momenti della sessione e non ha potuto migliorare il suo ottavo crono.

A concluderea la top 12, in quarta fila, ci saranno Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) e Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia).

Prima della SP2 è andata in scena la consueta SP1 dove i due piloti più veloci sono stati lo spagnolo Xavi Fores e l’irlandese Eugene Laverty.

Gara1 del PATA UK Round vedrà i piloti del WorldSBK lottare per 23 giri a Donington, e l’appuntamento è alle 16.00 ora italiana.

