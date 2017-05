Superbike, Pata UK Round, Gara1: nona vittoria consecutiva per Sykes

di Michela Alitta

Al Donington Park é andata in scena una prima manche del Sesto appuntamento stagionale al cardiopalma, in cui non sono mancati colpi di scena eclatanti.

Tom Sykes riesce ad allungare il suo record di imbattibilità che dura dal 2013 su questa pista: dopo la pole, con record, di questa mattina, ha messo a segno la nona vittoria consecutiva che lo rilancia nella corsa al titolo.

È stata una gara molto combattuta, caratterizzata da un bel duello con il suo compagno di squadra Jonathan Rea.

Con Sykes a festeggiare su un podio tutto inglese da Leon Haslam, wildcard per Kawasaki Puccetti Racing per

il Pata UK Round, che ha svolto una brillante gara, e Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) autore di una corsa in rimonta.

La notizia di giornata è lo zero alla voce punti per Jonathan Rea, incappato in una caduta a quattro giri dalla fine.

A completare la top 5 ci sono Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) miglior pilota italiano e Ducati al traguardo, seguito da Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team).

Con una positiva sesta posizione ha terminato Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), seguito da Leandro Mercado (IODARacing) con la sua Aprilia e da Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) caduto mentre dominava, che è poi riuscito a ripartire sulla sua Panigale R e a concludere ottavo.

Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) e Riccardo Russo (Guandalini Racing) sono stati costretti a ritirarsi, per problemi tecnici.

Tutti i piloti e molti tifosi hanno mostrato adesivi e bandiere per omaggiare Nicky Hayden che ha tragicamente perso la vita la scorsa settimana dopo un incidente in bicicletta, in Italia.

Sykes ha voluto porgere le sue condoglianze alla famiglia dell’americano al parco chiuso. Sul podio i tre piloti hanno indossato una t-shirt nera con il numero di Nicky, il 69, in suo onore.

Prossimo appuntamento, domani alle 16:00 con Gara2.

27th maggio, 2017