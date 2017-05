Nicky Hayden: Domani la camera ardente

di Gianluca Rizzo

Funerale Nicky Hayden – Dopo il viaggio che ha riportato la salma di Kentuky Knd della sua Owensboro; è stata fissata la data per i funerali.

A partire da domenica 28 maggio, dalle 14.00 alle 20.00 (orario di Owensboro) verrà allestita la camera ardente alla Haley-McGinnis Funeral Home nella sua città natale.

Il funerale verrà celebrato lunedì a mezzogiorno alla cattedrale di St. Stephen, sempre a Owensboro.

Per onorare il campione della MotoGP 2006, la famiglia ha istituito il “Nicky Hayden Memorial Fund”, in collaborazione con Green River Area Community Foundation, per aiutare i bambini in difficoltà della comunità locale.

27th maggio, 2017

Tag:Funerale Nicky Hayden, Nicky Hayden