Superbike, Pata UK Round, FP: Jonathan Rea è ragionevolmente soddisfatto

di Michela Alitta

Con il Donington Park il Kawasaki Racing Team ha sempre avuto un gran feeling, soprattutto dal 2013 anno in cui è iniziato il dominio di Tom Sykes con le sue otto vittorie consecutive, e lo ha ribadito oggi mostrando un buon ritmo con entrambi i piloti, con Jonathan Rea che ha siglato il miglior crono in entrambe le sessioni, seguito dal compagno di Team.

Il Campione in carica nonostante una piccola caduta al mattino ha sempre occupato il primo posto in classifica, fermando il cronometro sull’1.27.740, seguito da Tom Sykes che è fiducioso di poter migliorare il suo passo domani, per assicurarsi di combattere per la vittoria.

“Sono ragionevolmente felice per il primo giorno” – ha detto Jonathan Rea – “Ho completato una buona simulazione di gara e raccolto dati utili. Questa mattina ho commesso un errore , ma ora è sotto controllo e a parte quella sessione il resto è andato bene. Dobbiamo lavorare su alcune cose nella seconda parte. Successivamente abbiamo montato gomme nuove per capire il nostro livello quando spingiamo per un giro lanciato. Tutto sommato è stato positivo”.

“Oggi è stata una giornata costante, non è ancora arrivato il momento di spingere, in generale la ZX-10RR sta funzionando davvero bene, sulla lunga distanza le gomme stanno lavorando bene, Pirelli ha fatto un buon lavoro con il caldo” – ha detto Tom Sykes – “Bisogna solo sviluppare alcune cose per domani, ma la base è buona. Sono soddisfatto del primo giorno, è proprio quello che mi aspettavo a Donington Park”.

26th maggio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Kawasaki ZX-10RR, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, pata UK Round FP, pata uk round FP1, pata uk round FP2, Pata UK Round Gara 1, pata UK Round Tissot-Superpole, Sbk, Tom Sykes, Wsbk