MotoGP: Uccio Salucci su Rossi, “Valentino? Sta bene, pensa già al Mugello, ma…”

di Alessio Brunori

MotoGP Infortunio Rossi – Valentino Rossi pensa già al Mugello, a riferirlo è Alessio “Uccio” Salucci, suo grande amico ed assistente, nonchè parte integrante del progetto VR46 Riders Academy (nella foto insieme a Rossi, ndr). Il campione della Yamaha era caduto ieri mentre si allenava con una moto da cross presso il crossodromo di Cavallara ed era stato ricoverato presso l’ospedale “Infermi” di Rimini. Ecco cosa ha detto Salucci.

“L’umore è alto – ha spiegato Uccio così come riportato da Riminitoday.it – e Vale spinge già per tornare a casa e prepararsi al Gran Premio d’Italia sulla pista del Mugello. Anche le condizioni fisiche sono buone, nonostante la bella botta che ha preso, e comunque è tutto a posto”.

Parlando del prossimo Gran Premio d’Italia che si correrà il prossimo weekend al Mugello ha aggiunto: “prima viene la salute ma, subito dopo, il Gp. Allo stato attuale, nelle prossime ore si valuterà il da farsi ma, conoscendo la fibra di Valentino, ci sono ottime possibilità che sia in pista. I dottori del reparto sono stati bravissimi e speriamo che, tra oggi e sabato, possa tornare a casa. Lui è una roccia e, ogni ora che passa, sta recuperando. Come ho detto, vuole soltanto tornare a casa e già vuole pensare al Mugello”.

Sulla caduta ha detto: “E’ dispiaciuto ma sono cose che capitano in allenamento, però prima di questo week end, che forse è il week end più importante per noi e per lui, dispiace ancora di più, ma sono cose che possono accadere quando ti alleni.”

26th maggio, 2017

