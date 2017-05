MotoGP: Caduta Valentino Rossi, il pesarese dovrebbe essere al Mugello

di Alessio Brunori

MotoGP Infortunio Rossi – Valentino Rossi ha passato una nottata tranquilla all’ospedale Infermi di Rimini, dove era arrivato ieri dopo una caduta avvenuta mentre si allenava con una moto da cross al crossodromo di Cavallara.

Il nove volte campione del mondo sottoposto ai primi accertamenti, avrebbe riportato lieve trauma addominale e toracico, e un comunicato ufficiale della Yamaha escludeva la possibilità di fratture. Nonostante questo aveva passato la notte in ospedale in osservazione, per poi fare ulteriori accertamenti.

La dinamica – A quanto pare, secondo indiscrezioni, Valentino Rossi sarebbe caduto sbattendo il torace sul manubrio, finendo poi a terra. Sembra che in quel momento nessuno abbia visto la caduta, ma che sia stato immediatamente soccorso e portato ai “box”. Inizialmente il #46 si è recato a casa, ma con l’aumentare del dolore ha deciso di andare in ospedale per i controlli, accompagnato dalla madre, il fratello e l’assistente “Uccio”.

Gran Premio d’Italia Mugello – La partecipazione del campione della Yamaha al Gran Premio d’Italia al Mugello non sembra essere in dubbio, ricordiamo che la gara è in programma domenica 4 giugno e che Rossi è reduce dallo “zero” di Le Mans a causa di una caduta, avvenuta all’ultimo giro mentre battagliava con il suo team-mate Maverick Vinales.

Comunicato Yamaha – Alle ore 13:11 è arrivato il comunicato ufficiale Yamaha che recita quanto segue. “Dopo la diagnosi di ieri sera dove erano stati riscontrati un lieve trauma toracico e trauma addominale, Valentino Rossi prosegue il suo recupero. Il 38enne ha trascorso una notte tranquilla all'”Ospedale Infermi” di Rimini ed è stato visitato questa mattina dai medici. Valentino ha detto che che ha meno dolore sia al torace che all’addome, rispetto a ieri sera. Il dolore è il risultato di lievi lesioni epatiche e renali, che non si sono evolute in ulteriori complicazioni. Valentino continuerà a ricevere antidolorifici nelle prossime 12 ore e, nel corso della giornata, sarà sottoposto a prove diagnostiche di routine. Se i risultati saranno positivi, potrà essere dimesso dall’ospedale entro la giornata.”

