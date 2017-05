Moto2: Danny Kent tornerà nella categoria intermedia al Mugello

di Gianluca Rizzo

Moto2 Kent Mugello – Una stagione senza pace per Danny Kent, che dopo l’inizio di stagione in Moto2 e il ritorno in Moto3, annuncia nuovamente il ritorno alla categoria intermedia.

Il campione del mondo Moto3 del 2015, aveva iniziato la stagione in Moto2 con il team Kiefer, poi, alla vigilia del Gran Premio delle Americhe la decisione di lasciare la squadra, a quanto sembra per divergenze personali.

Pochi giorni dopo, arriva l’annuncio da parte del team KTM Ajo di aver ingaggiato il pilota inglese come tester per la Moto3, con la possibilità di Wild Card nel Gran Premio di Francia. Gara che il #52 ha chiuso in 10° posizione.

Adesso un nuovo passaggio. Danny Kent tornerà in Moto2 per sostituire Iker Leucona nel team Carxpert Interwetten per il Gran Premio d’Italia.

Lo spagnolo è caduto durante le prove libere del Gp di Francia, procurandosi una frattura alla clavicola.

Kent sarà quindi la terza moto del team al via al gran premio del Mugello, al fianco di Thomas Luthi e Jesko Raffin.

