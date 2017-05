Superbike, Pata UK Round: Stefan Bradl correrà per Nicky Hayden

di Michela Alitta

Il Red Bull Honda World Superbike Team si prepara ad affrontare un fine settimana difficile, denso di dolore e ricordi, il primo senza Nicky Hayden, scomparso tragicamente lunedì 22 maggio a seguito delle ferite riportate in un incidente in bicicletta, nei pressi di Misano Adriatico.

Il Team ha annunciato che sarà regolarmente al via per onorare nel modo migliore il suo Campione americano: correndo in pista e dando il 100% nel Pata UK Round, sesto appuntamento del 2017.

La Honda CBR1000RR Fireblade SP2 di Hayden sarà presente all’interno del box accanto a quella del suo compagno di squadra Stefan Bradl, unico pilota Red Bull Honda questo fine settimana.

Il tedesco è comprensibilmente preparato a vivere un week end difficile, ma spingerà al massimo in memoria dell’americano: “Il fine settimana sarà molto difficile per tutti. Nicky è stato un pilota, è nato e cresciuto in una famiglia di piloti e tutta la sua vita l’ha dedicata alle corse, quindi siamo qui per mantenere viva la sua passione e rendergli omaggio nel modo migliore. Donington è un tracciato che conosco da quando correvo nel campionato mondiale di 125cc e ho disputato due gare qui. Come ho detto non sarà un week end semplice, ma faremo del nostro meglio nel suo nome”.

25th maggio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Honda CBR1000RR Fireblade SP2, incidente nicky hayden, morte nicky hayden, Nicky Hayden, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, Red Bull Honda World Superbike Team, Sbk, Stefan Bradl, Wsbk