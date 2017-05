Superbike, Pata UK Round: il Team Althea BMW al via al Donington Park

di Michela Alitta

Donington Park ospiterà questo fine settimana il sesto appuntamento del Campionato Mondiale delle derivate di serie e la coppia dell’Althea BMW Racing, Jordi Torres e Raffaele De Rosa, non vede l’ora di affrontare una pista che piace molto a entrambi.

Anche loro come tutto il mondo delle corse è stato molto toccato dalla tragica scomparsa di Nicky Hayden: i due piloti vogliono onorare al meglio la sua memoria con due grandi gare.

Jordi Torres, che aveva ottenuto qui come miglior risultato un settimo posto lo scorso anno, viene da un round a Imola complicato, in cui ha dovuto saltare l’intera giornata di sabato per colpa di una brutta gastroenterite, per cui il suo obiettivo è quello di iniziare il fine settimana con un forte ritmo.

“Mi piace molto la pista di Donington” – ha detto Jordi Torres – “Continueremo il nostro lavoro nella speranza di poter fare due belle gare, anche se non sarà facile, visto tutti i nostri concorrenti britannici che sono sempre forti a casa loro… Sono di nuovo al 100% dopo i problemi fisici che ho avuto a Imola e mi auguro quindi di poter lavorare bene fin da venerdì, per essere ben preparato per le gare di sabato e domenica”.

Raffaele De Rosa è pronto ad affrontare il suo terzo round stagionale del WorldSBK e sulla pista di Donington Park l’anno scorso aveva vinto nell’European Superstock 1000: “Dopo il difficile round di Imola, andiamo a Donington, una bella pista e una delle mie preferite, dove ho vinto la gara Stock dello scorso anno. Spero di trovare le sensazioni giuste per migliorare i miei ultimi risultati. Continueremo a procedere passo dopo passo e vedremo se possiamo portare a casa due buoni risultati”.

