MotoGP: Ricoverato Valentino Rossi per un lieve trauma toracico e addominale

di Gianluca Rizzo

MotoGP Rossi ricoverato – Valentino Rossi è sotto osservazione all’ospedale di Rimini dopo una caduta mentre si allenava al crossodromo di Cavallara, vicino Pesaro.

Il pilota Yamaha, dalle prime notizie riportate da Rimini Today, sembra aver riportato un leggero trauma toracico e addominale, e un lieve trauma cranico che però non preoccupa.

Il campione di Tavullia, dopo essere rovinosamente caduto, è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini, per i primi accertamenti, da lì la decisione del ricovero in osservazione. Domani Rossi, sarà sottoposto ad una risonanza magnetica per escludere eventuali fratture.

Un incidete che arriva dopo la caduta di Le Mans, meno di una settimana fa, e a pochi giorni dal Gran Premio d’Italia. E’ ancora presto per sapere se la sua partecipazione è a rischio.

Seguiranno aggiornamenti

Foto di Alex Farinelli

25th maggio, 2017

Tag:Gran Premio d'Italai, Infortunio Valentino Rossi, MotoGP Rossi ricoverato, Trauma Valentino Rossi, Valentino Rossi, Valentino Rossi Ricoverato