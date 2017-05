L’ultimo viaggio di Nicky Hayden

di Gianluca Rizzo

Nicky Hayden, dopo la tragica scomparsa avvenuta lunedì 22 maggio presso l’ospedale Bufalini di Cesena in seguito a un grave incidente in bicicletta, tornerà a casa.

Dopo che la famiglia aveva acconsentito all’espianto degli organi per la donazione, come da espressa volontà del 69, la Procura della Repubblica di Rimini aveva dato il nullaosta per il trasferimento della salma. Trasferimento che sarebbe dovuto avvenire di lì a breve.

Dopo qualche problema burocratico, è previsto per oggi il volo privato organizzato dalla famiglia Haydem verso Owensboro, città natale di Kentuky Kid, dove si svolgeranno le esequie.

Per motivi di privacy, ovviamente, non è stato comunicato l’aeroporto di partenza; e al momento non si conoscono le date del funerale.

25 maggio, 2017

