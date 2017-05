Superbike, Pata UK Round: Tom Sykes a caccia del record

di Michela Alitta

Il Kawasaki Racing Team arriva allo storico circuito di Donington per la sesta tappa della stagione con l’obiettivo di riprendersi il gradino più alto del podio, sfuggito a Imola per mano di un grande Chaz Davies, e di celebrare nel migliore dei modi il ricordo di Nicky Hayden, tragicamente scomparso lunedì 22 maggio.

La squadra giapponese è imbattuta su questo tracciato dal 2013 grazie a Tom Sykes, autore di un record impressionante che lo ha visto vincitore di ben otto gare di fila, un numero impressionante che vorrà sicuramente incrementare.

Di contro Jonathan Rea, che ha vinto l’ultima volta qui nel 2012 alla guida di una Honda, non vede l’ora di provare alcuni cambiamenti portati da Imola, e sarà più motivato con il forte sostegno dei fedeli tifosi inglesi.

Leader in campionato con 74 punti di vantaggio, Jonathan Rea è entusiasta di correre in Gran Bretagna: “Sono davvero entusiasta di tornare a Donington Park dopo un ottimo inizio di stagione. La pista è molto divertente, ma è anche difficile trovare un buon equilibrio tra la stabilità necessaria nelle aree di frenata e l’agilità nelle parti veloci e scorrevoli. Dopo Imola abbiamo una migliore conoscenza della nostra moto e non vedo l’ora di provare nuove idee di set-up. Ho ricevuto un grande supporto in passato a Donington e so che molte persone stanno arrivando dall’Irlanda del Nord, quindi avrò sicuramente la sensazione di correre in ‘casa’. È passato molto tempo da quando ho vinto a Donington, quindi questo è l’obiettivo principale del weekend”.

Con un chiaro obiettivo di riconfermarsi al Pata UK Round, Tom Sykes spera che le sue condizioni di salute migliorino per lottare nuovamente per la vittoria: “Tornare a Donington Park è ovviamente molto emozionante. È una pista dove ho inanellato vari successi negli ultimi anni e quest’anno penso che siamo ben preparati dopo aver passato un buon week end ad Assen e poi a Imola. Adesso iniziano le piste dove in passato ho fatto bene e Donington è uno di questi. Le mie condizioni di salute stanno migliorando, negli ultimi fine settimana sono stati sempre meglio e sono fiducioso che questo fine settimana sarà lineare”.22

