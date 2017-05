Superbike, Pata UK Round: il team Pata Yamaha si prepara alla tappa di casa

di Michela Alitta

Quello a Donington Park sarà un fine settimana speciale per il Pata Yamaha Official WorldSBK Team per molte ragioni: infatti è un appuntamento di casa sia per il team sia per Alex Lowes, che correranno in memoria di Nicky Hayden.

Lowes, che si era assicurato il suo primo podio del MOTUL FIM Superbike World Championship back nel 2014 a Donington Park, è impaziente di correre davanti ai suoi tifosi. L’inglese non è ancora andato a podio in questo 2017 e punta a lottare per le prime posizioni in questi 4.023 km.

“Non vedo l’ora che arrivi il fine settimana di Donington Park” – ha detto Alex Lowes – “Vivo a 10 miglia dal circuito e quindi è proprio la mia gara di casa, ma anche se non lo fosse è una grande pista sulla quale mi diverto. La parte tra la Redgate e Coppice, secondo me è uno dei migliori al mondo. Sono ottimista per il podio e penso che il layout sia adatto alla mia R1. Sfortunatamente lo scorso anno non ho partecipato perché ero infortunato e spero di rimediare quest’anno. È sempre affascinante correre di fronte ai tifosi inglesi ed il pubblico è qualcosa che mi manca dai tempi della British SBK. Grazie a tutti per il tifo, non vedo l’ora di partire e vi aspetto là!”

Il compagno di squadra, l’olandese Michael van der Mark, guarda alla gara del Regno Unito con la speranza di far meglio del round italiano. La sua YZF-R1 è più adatta al diverso circuito di Donington Park ed è sicuro di poter lottare davanti ai tifosi del suo team. Nonostante il suo miglior risultato sia un ottavo posto, il 24enne spera di migliorarsi quest’anno.

“A Imola abbiamo vissuto un week end difficile sia io sia il team” – ha spiegato Michael Van der Mark – “Dobbiamo andare avanti e sono fiducioso per Donington. È un circuito completamente diverso da Imola e penso che la R1, su un circuito così, vada bene. Per me sarà una bella gara, mi piacciono i tifosi inglesi, poi è la gara di casa sia del team sia del mio compagno di squadra! Questo mi emoziona e so quanto sia importante il supporto dei tifosi. In stagione abbiamo sempre fatto molti progressi, ma a Imola è stata dura e abbiamo bisogno di ritrovare la concentrazione per essere pronti per la gara di Donington”.

24th maggio, 2017

Tag:Alex Lowes, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Michael van der Mark, morte nicky hayden, Nicky Hayden, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Sbk, Wsbk