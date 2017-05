Nicky Hayden, il ricordo in una gallery

di Alessio Brunori

Ecco una foto gallery in memoria e in onore di Nicky Hayden, “Kentucky Kid”, prematuramente scomparso a causa delle conseguenze avute dopo un impatto con un auto mentre si allenava con la sua bici nei pressi di Misano Adriatico, mercoledì scorso. Una grave perdita non solo per il mondo dei motori, ma per tutte le persone che lo conoscevano.

Clicca qui per vedere la Gallery “Nicky Hayden Tribute“

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Gallery Ricordo Nicky Hayden, imola wsbk, incidente stradale nicky hayden, Motul Italian Round, Nicky Hayden, Red Bull Honda World Superbike Team, Ricordo Nicky Hayden, Ricordo Nicky Hayden Fratello Tommy Hayden, Sbk, Tommy Hayden, Wsbk