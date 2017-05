MotoGP Test Barcellona: Marquez chiude al comando la due giorni al Montmelò

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test Barcellona – Sono andati in scena in questi due giorni i test privati Ducati sul circuito di Barcellona. Oltre alla Rossa di Borgo Panigale, in pista anche il team Repsol e l’Aprilia, oltre ai team satellite: Aspar Ducati, Avintia Ducati, Marc VdS Honda e LCR.

Il clima è stato ottimo in entrambe le giornate, con temperature che dovrebbero essere molto simili alle condizioni che incontreranno i piloti della classe regina Per il Gran Premio di Catalogna, che si terrà dal 9 al 11 giugno.

Durante la prima giornata sono scesi in pista solo: Ducati, i team satelliti e l’Aprilia, mentre oggi sono stati raggiunti dagli alfieri della HRC. Lunedì invece, test in solitaria per Casey Stoner.

I piloti sono scesi in pista per la prima volta sul tracciato con layout diverso rispetto a quello dello scorso anno, e non sono mancate le critiche. E’ stata anche l’occasione per i piloti di effettuare molti giri con la “nuova” gomma, la ormai famigerata 070, che verrà utilizzata a partire dal Gran Premio del Mugello.

Al termine dei due giorni è Marc Marquez a chiudere con il miglior crono, stampando un 1:43.803. Il tempo è stato fatto registrare dal campione del mondo in carica al termine delle prove. Il pilota di Cervera è stato anche autore di una innocua caduta nella nuova chicane.

Alle spalle del pilota HRC, Jorge Lorenzo, che ha fatto registrare la migliore prestazione assoluta della mattina, di due decimi più lenta rispetto al miglior crono di Marc. Alle spalle del maiorchino, Alvaro Bautista, seguito da Cal Crutchlow e Dani Pedrosa. Il pilota Honda ha preceduto le Ducati di Hector Barbera e quella del collaudatore, Michele Pirro. Aleix Espargarò ha chiuso con l’ottavo tempo, seguito dalla Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso. Alle spalle del forlivese, Loris Bas, Tito Rabat e Sam Lowes. Chiude la classifica dei tempi Karel Abraham. Non è sceso in pista Jack Miller.

