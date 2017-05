MotoGP Test Barcellona: Lorenzo, “Test molto interessante, ho fatto 150 giri”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test Barcellona Ducati – Test molto importanti per il team Ducati sul circuito del Montmelò, dopo la gara di Le Mans che ha visto i due alfieri della Rossa chiude al 4° e 6° posizione. I piloti che hanno partecipato al test hanno avuto l’opportunità di provare il nuovo layout del circuito.

Jorge Lorenzo nella due giorni di Test ha completato ben 150 giri provando alcuni set up. Test molto importante, anche perché, dopo i test di Jerez, i piloti hanno potuto girare con la gomma con carcassa più rigida che verrà utilizzata a partire dal Mugello, e che non soddisfava il penta campione. Ma dopo questo test sembra averla digerita un po’ di più.

Queste le parole di Jorge Lorenzo:“E’ stato un test molto interessante: in due giorni ho fatto 150 giri, accumulando molti chilometri e trovando delle soluzioni positive, e inoltre sono stato il migliore pilota Ducati in entrambe le giornate. In linea generale siamo competitivi in tutti i settori, però perdiamo ancora qualche decimo nell’ultima sezione dove quindi dovremo migliorare in vista della gara. Per quanto riguarda la gomma anteriore, Michelin ha fatto un buon lavoro portando un paio di pneumatici che risolvono il problema del graining sul lato destro, però dobbiamo ancora trovare una soluzione per il posteriore.”

