MotoGP Test Barcellona: Dovizioso, “Sono soddisfatto del mio passo”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test Barcellona Ducati – Sono andati in scena negli ultimi due giorni i test privati sul circuito di Montmelò. In pista anche il team ufficiale Ducati, con entrambi i piloti.

E’ stata una importante occasione per i piloti di usare la gomma con carcassa più rigida, che verrà utilizza a partire dal Gran Premio d’Italia. Inoltre per la prima volta i piloti hanno girato con il nuovo layout del circuito, modificato quest’inverno.

Rispetto al compagno di squadra, Andrea Dovizioso, non è spiccato in termini di giri veloci, ma è soddisfatto del passo che è riuscito a tenere. Il circuito di Barcellona, sopratutto dopo le modifiche, potrebbe diventare molto ostico per la Rossa di Borgo Panigale, che ha deciso così di concentrarsi più in previsione gara, piuttosto che portando in pista nuovo materiale. Il forlivese, nella due giorni, ha completato ben 123 giri.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “In questi due giorni di test abbiamo girato molto, con una temperatura che dovrebbe essere simile a quella che troveremo in gara fra due settimane, ed era importante perché su questa pista negli anni passati abbiamo sempre fatto fatica. Alla fine non ho fatto segnare un tempo sul giro particolarmente veloce però sono soddisfatto del mio passo. Questo test è stato importante anche per capire il consumo della gomma anteriore: Michelin ha portato diversi pneumatici da provare e abbiamo trovato delle buone soluzioni. Il tracciato, dopo la modifica alla chicane, non è bello come prima, ma così la pista è più sicura.”

24th maggio, 2017

