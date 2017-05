Superbike, Pata UK Round: il Campionato si prepara alla sfida al Donington Park

di Michela Alitta

Seppure nel dolore per la tragica scomparsa del loro amico e collega Nicky Hayden, deceduto nella serata di lunedì 22 maggio a seguito delle ferite riportate nell’incidente in bici di mercoledì 17 maggio, i piloti si preparano ad affrontare il sesto appuntamento della stagione, in programma questo fine settimana in Inghilterra, al Donington Park.

L’intero paddock siamo sicuri lo ricorderà regalando un grande weekend di spettacolo e competizione, come ha fatto il Campione americano nel corso della sua lunga carriera, che gli ha regalato il titolo mondiale MotoGP nel 2006.

Il Circuito inglese, situato sulle colline rurali di Leicestershire, ha ospitato la prima gara del World Superbike nel 1988 ed è uno dei più suggestivi in calendario: lungo 4.023 Km, è diviso in due parti, quella veloce e quella stop-and-go, con 12 curve, 7 a destra e 5 a sinistra, è stato teatro in passato di gare memorabili e appassionanti.

I protagonisti più attesi sono proprio i piloti britannici Chaz Davies, Jonathan Rea, Alex Lowes, Leon Camier e soprattutto Tom Sykes, imbattuto a Donington dal 2013 e dunque il grande favorito del fine settimana.

Dopo esser stato frenato, dal terzo round della stagione, da un malessere fisico, Sykes non è salito sul podio solo tre volte finora e il suo ritmo è difficile da sfidare: il pilota Kawasaki e Donington sembrano andare di pari passo dato che qui ha ottenuto quattro volte la pole position negli ultimi cinque anni e ha vinto ogni gara dal 2013, ma dovrà affrontare la forte concorrenza del suo compagno di squadra.

Il campione del mondo in carica correrà con l’obiettivo di fermarlo: il suo ultimo successo che risale al 2012, ma in una stagione che l’ha visto vincere sette volte su 10, sarà difficile escludere Rea dalla lotta alla vittoria.

Dopo aver vissuto un fine settimana indimenticabile a Imola, Chaz Davies correrà su un circuito che non si presta particolarmente al suo stile di guida, infatti ha avuto difficoltà in passato a Donington: il suo miglior risultato nel WorldSBK è un doppio podio che risale al 2015 con due terzi posti, mentre aveva ottenuto una seconda posizione nel WorldSSP.

Vivendo a pochi minuti da Donington Park, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) ha una grande esperienza di questa pista, di conseguenza punterà sicuramente al suo primo podio del 2017, con il supporto del suo pubblico di casa.

L’inglese aveva ottenuto qui un podio nel 2014 con Suzuki e l’anno scorso era stato costretto a saltare l’appuntamento a causa di un infortunio.

Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) si è lasciato alle spalle un week end difficile a Imola, ma è stato anche un round nel quale ha fatto qualche passo in avanti, lottando per le prime posizioni: il suo ultimo podio qui risale al 2011 con Aprilia.

Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) è reduce da un fine settimana difficile a Imola, culminato con un brutto incidente in Gara 1 da cui fortunatamente è uscito illeso, anche se la prestazione complessiva con la sua RSV4 non è stata negativa, soprattutto per meriti suoi.

L’ultimo podio dell’irlandese sul circuito di Leicestershire risale al 2013.

Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) si dirige a Donington Park dopo aver ottenuto il suo miglior risultato, il settimo posto a Imola e proverà a fare uno step ulteriore in questo fine settimana.

Stefan Bradl con il team Red Bull Honda World Superbike affronteranno infine un fine settimana impegnativo e avranno bisogno del grande supporto dei tifosi inglesi.

Di seguito il programma del fine settimana:

VENERDI’ 26 MAGGIO

10:45 – 11:45 FP1

15:30 – 16:30 FP2

SABATO 27 MAGGIO

10:05 – 10:30 FP3

12:00 – 12:15 Tissot-Superpole 1

12:25 – 12:40 Tissot-Superpole 2

16:00 Gara 1

DOMENICA 28 MAGGIO

10:00 – 10:15 Warm Up

16:00 Gara 2

23rd maggio, 2017

