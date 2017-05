Nicky Hayden: Il messaggio di cordoglio della HRC

di Gianluca Rizzo

Messaggio cordoglio HRC Nicky Hayden – Anche la HRC attraverso le parole del presidente Yoshishige Nomura, si unisce ai messaggi di cordoglio e condoglianze per la prematura scomparsa di Nicky Hayden.

Il Campione americano è stato legato per tantissimi anni alla casa dell’ala dorata sin dai primi successi. Era con il team American Honda, quando nel 1999 vinse il campionato AMA Supersport, e, con lo stesso team riuscì ad imporsi anche nel 2002 nel campionato AMA Superbike.

Grazie anche alla vittoria nel campionato nazionale americano, nel 2003 debuttò in classe regina con il team Repsol Honda. Squadra con la quale nel 2006 raggiunse l’apice della carriera, vincendo il campionato del mondo. Nel 2015 lasciò la classe regina per affrontare la nuova sfida della SBK, sempre in sella ad una Honda, quella del Team Ten Kate Honda.

Queste le parole di Yoshishige Nomura, presidente HRC: “A nome di tutti i dipendenti HRC e le nostre squadre da corsa, desidero esprimere le mie più profonde condoglianze alla famiglia di Nicky Hayden, alla sua fidanzata e ai suoi numerosi amici.”

“Nicky è stato un amico stretto e un membro della famiglia HRC, è molto difficile credere che se ne sia andato. Insieme abbiamo vinto due titoli AMA e la corona MotoGP 2006, e fino al suo incidente ha dato il 100 per cento per portare al successo il Red Bull Honda World Superbike Team. Nicky era un grande pilota e campione, ma era anche una persona meravigliosa. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per il suo spirito agonistico e per l’impegno che ha mostrato in ogni occasione, mentre il suo carattere affascinante lo ha reso un prediletto per l’intero mondo del motociclismo e per gli appassionati. In HRC non dimenticheremo mai Nicky, era uno di noi. Tutti in HRC sono profondamente rattristati, ma ricorderemo i molti momenti speciali che abbiamo condiviso con lui. I nostri cuori e pensieri sono con la sua famiglia in questo difficile momento”.

23rd maggio, 2017

