Kiss Mugello: Per un Gran Premio d’Italia sostenibile

di Gianluca Rizzo

Kiss Mugello – In occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello, torna, per il quinto anno consecutivo, la campagna di sensibilizzazione: Kiss Mugello.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza i adottare comportamenti sostenibili nei grandi eventi.

Sin dal 2013, l’autodromo italiano ha cercato di ridurre l’impatto ambientale, dovuto ai migliaia di fan che si riuniscono tra le colline toscane per assistere alla tappa del Motomondiale.

L’evento cercherà di incitare gli appassionati di motociclismo a rispettare l’ambiente, con iniziative quali: raccolta differenziata, riciclo rifiuti, raccolta delle pile esauste, degli oli alimentari esausti e degli oli lubrificanti usati. Inoltre verranno allestite isole ecologiche ed erogatori di acqua potabile lungo il circuito.

Lo scopo dell’evento, tra le altre cose, sarà superare la soglia del 40% di materiali riciclati, risultato ottenuto lo scorso anno. La raccolta differenziata, sarà collegata alla raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Ma non solo ambiente; nel programma del Kiss Mugello sono presenti anche iniziative sociali, come la Pit Walk solidale. Che permetterà a ragazzi e ragazze disabili, di organizzazioni non profit locali, di visitare la pit lane e i box dei Team.

Il circuito del Mugello è un esempio di sostenibilità, infatti grazie all’impianto fotovoltaico posto sopra la tribuna centrale, riesce a soddisfare il 20% di fabbisogno annuale del circuito. Nel 2015 l’impianto è stato il primo a ricevere il riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto livello di attestazione rilasciato dalla FIA.

Molti i team di tutte le categorie che supportano il progetto KiSS Mugello: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor Racing

23rd maggio, 2017

Tag:gran premio d'italia, Kiss Mugello, MotoGP, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017