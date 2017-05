Superbike: Nicky Hayden, un mancato stop la causa dell’incidente

di Alessio Brunori

Incidente bici Nicky Hayden – Sembrano non esserci più dubbi sulla dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto Nicky Hayden, rider Honda Superbike e iridato 2006 della MotoGP, mentre in sella alla propria bici si scontrava con una Peugeot 206.

Un video secondo quanto riportato da Corriereromagna.it chiarisce come il pilota non abbia dato la precedenza alla macchina, da qui il terrificante scontro. Il video permetterà al consulente nominato dal pm Paolo Gengarelli di rilevare anche la velocità dell’automobile.

Il filmato è stato recuperato dalla polizia municipale di Riccione. Un’abitazione che è proprio vicino al luogo dello scontro, ha un sofisticato impianto di videosorveglianza che è stato consegnato al comandante Pierpaolo Marullo che ha detto: “È tutto molto chiaro, possiamo parlare in termini di certezza di mancata precedenza e velocità della vettura.”

Intanto Hayden resta in prognosi riservata. Il pilota della Honda è tenuto in vita artificialmente e non risponde agli stimoli cerebrali. Con lui mamma Rose il fratello maggiore Tommy e la fidanzata, oltre agli uomini della Honda. A far visita allo sfortunato pilota anche Kevin Schwantz, che sarebbe dovuto uscire con lui in bici proprio in quella giornata e che alla Gazzetta dello Sport ha detto:

“Nicky Hayden mi aveva invitato in bici con lui. E’ una cosa che fatico ad accettare.”

#GoNicky

