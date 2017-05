Superbike: Nicky Hayden non ce l’ha fatta

di Michela Alitta

È arrivata la notizia che non avremmo mai voluto dare: Nicky Hayden non ce l’ha fatta.

È un comunicato ufficiale dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove il campione del mondo Motogp 2006 era ricoverato da mercoledi 17 maggio nel reparto di terapia intensiva, ad annunciarlo.

Hayden è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente che lo ha coinvolto mentre si allenava in bici, sempre nella giornata di mercoledì, nei pressi di Misano Adriatico.

Ecco il testo: “Il Collegio medico ha accertato il decesso del paziente Nicholas Patrick Hayden, ricoverato da mercoledì scorso 17 maggio nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena a seguito del gravissimo politrauma occorso in quella stessa data”.

Il mondo del motociclismo e non solo si unisce al cordoglio della famiglia, arrivata dagli USA giovedi nelle persone della madre Rose e del fratello Tommy, mentre il padre era rimasto a casa per problemi di salute.

In ospedale non hanno lasciato da solo Nicky un instante, insieme alla fidanzata Jackie e allo staff del team Red Bull Honda Wsbk, nelle cui fila il pilota americano gareggiava per il secondo anno nel massimo campionato delle derivate di serie.

Salutiamo un campione che purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la gara più importante.

22nd maggio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Honda, incidente nicky hayden, morte nicky hayden, Nicky Hayden, Sbk, team red bull honda worldsbk, Wsbk