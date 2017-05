MotoGP | Le Mans, Gara: Zarco, “Risultato incredibile”

di Roberto Valenti

MotoGP | Le Mans, Tech Tre – Risultato straordinario per Johann Zarco nel Gran Premio di Francia. Il francese del team Yamaha Tech Tre è riuscito a centrare il podio nella corsa di casa, giocandosela quasi alla pari con Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il francese ha sfruttato al massimo il potenziale della gomma media, arrendendosi alle Yamaha ufficiali solo negli ultimi giri. La caduta di Rossi gli ha però consentito di arrivare sul secondo gradino del podio, permettendogli di chiudere questo qeek-end in Francia con un risultato straordinario.

Ecco le parole di Johann Zarco: “Abbiamo centrato un risultato straordinario e non ci sono parole per descrivere la mia felicità. Le condizioni erano perfette per centrare un grande risultato e tutto è andato per il verso giusto. Il setting ha funzionato bene e sono stato in grado di tenere il ritmo per più di metà gara. Ho più volte pensato al Qatar, ma qui era diverso e stare insieme a Vinales è stato straordinario. Dopo il sorpasso riuscivo a stargli dietro, ma dopo qualche giro ho perso grip e Rossi è riuscito a sopravanzarmi. Il pubblico è stato fantastico e questo secondo posto ripaga la squadra per il gran lavoro. Adesso vedremo di concentrarci sul Mugello”.

Foto: A.Farinelli

21st maggio, 2017

