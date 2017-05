MotoGP | Le Mans, Gara: Crutchlow, “E’ stata una gara abbastanza complicata”

di Roberto Valenti

MotoGP | Le Mans, LCR Honda – Quinta posizione per Cal Crutchlow nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’inglese del team LCR, autore di una buona partenza e di una prima parte di gara molto “concreta”, è riuscito a battagliare con le Honda ufficiali di Marquez e Pedrosa, riuscendo a centrare un piazzamento importate in termini di punti.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “E’ stata una gara abbastanza complicata visto che ho lottato duramente col mio pneumatico anteriore. E’ stato davvero difficile e nella prima parte ho perso parecchio tempo, soprattutto in zona di frenata. Non sentivo abbastanza feeling con l’anteriore. Finire nella top five è stato un gran risultato e devo ringraziare tutta la squadra. Abbiamo centrato gli obiettivo e speriamo che il nuovo pneumatico Michelin si adatti meglio alla nostra moto”.



Foto: A.Farinelli

21st maggio, 2017

Tag:Cal Crutchlow, french gp, Honda, Honda Lcr, Lcr, Le Mans, MotoGP, Motomondiale