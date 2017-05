MotoGP Le Mans: Andrea Iannone, “E’ stata una gara difficile”

di Alessio Brunori

Gp Le Mans MotoGP Suzuki Ecstar – Andrea Iannone ha chiuso il Gran Premio di Francia classe MotoGP in decima posizione. Il pilota della Suzuki non è riuscito a spingere per tutto il weekend e non ha mai avuto un grande feeling in frenata. Oggi si è voluto accontentare per portare a casa dei punti, ma spera per il Mugello, prossimo Gran Premio e gara di casa di poter fare nettamente meglio. A lui la parola.

“Questa è gara stata difficile e non siamo in una situazione facile, ma siamo una grande squadra e un forte gruppo e stiamo riuscendo a migliorare in ogni gara e in ogni sessione. In ogni gara quest’anno abbiamo migliorato il nostro tempo rispetto all’anno precedente, ma abbiamo ancora bisogno di migliorare visti i passi avanti della concorrenza. In gara oggi ho avuto qualche difficoltà e non potevo spingere al limite, ma la mia priorità era finire la gara e ottenere dei punti, così ho optato per il 10° posto. Stiamo incontrando problemi in frenata – ha detto Andrea Iannone – Non possiamo ridurre la velocità in modo efficace, e abbiamo bisogno di concentrarci su questo aspetto, perché mi impedisce sorpassi nei punti di frenata. Manca anche grip quando acceleriamo. Anche quando la moto è carica con il serbatoio pieno, è più difficile da controllare. Non mi sento fiducioso. Ora abbiamo una notevole quantità di dati per verificare. Speriamo che ci aiuteranno per il Mugello.”

Foto: Alex Farinelli

