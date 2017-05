Moto3 QP Le Mans, Bastianini: “La pista mi da molta fiducia”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Le Mans – Il pilota del team Estrella Galicia 0,0, Enea Bastianini, oggi scatterà dalla quarta fila dopo aver affrontato una qualifica condizionata dal meteo.

Negli ultimi minuti della FP3, Enea era riuscito a trovare la messa a punto per il bagnato ma con la pista asciutta nella QP, nonostante un buon quarto tempo iniziale, ha dovuto accontentarsi dell’undicesimo tempo.

“Le libere del mattino erano andate piuttosto bene in condizioni di pioggia, poi in qualifica la pista si è finalmente asciugata e abbiamo potuto fare qualche giro. Dopo ha iniziato nuovamente a piovere e questo ha stravolto i nostri piani per la qualifica. Negli ultimi giri sono comunque riuscito a fare un buon giro e classificarmi undicesimo; è un peccato che non siamo riusciti a sfruttare la FP3 per il setting sull’asciutto. Se non pioverà, il warm up sarà fondamentale e spero di fare un buon risultato perchè questa pista mi dà molta fiducia”.

21st maggio, 2017

Tag:Enea Bastianini, Estrella Galicia 0, Gp Le Mans, Moto3, Motomondiale 2017