Moto3 Gara Le Mans, Fenati: “Forse ho sbagliato io”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Le Mans 2017 – Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers, Romano Fenati, ha perso l’occasione di salire sul gradino più alto del podio a nove giri dal termine.

Dopo l’ottimo start, il pilota romano si era portato al comando della gara, poi la scia d’olio in pista che ha coinvolto oltre Romano, molti altri piloti. E’ riuscito a portare la moto ai box e dopo un intenso lavoro da parte del team, Fenati è ripartito piazzandosi nuovamente alla testa della gara. Poi a nove giri dalla fine, la scivolata:

“Non stavo spingendo al massimo, sono entrato in curva come sempre ma forse c’era ancora dell’olio. O forse è stato un mio errore, comunque siamo ancora secondi. Uno zero è pesante ma guardiamo con fiducia alla gara del Mugello”.

21st maggio, 2017

