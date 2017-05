Moto3: Gara Le Mans, Di Giannantonio sul podio

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Le Mans 2017 – Dopo una prima parte di gara rocambolesca con numerose cadute, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, alla ripartenza il pilota del team Del Conca Gresini piano piano si è fatto il ritmo per andare nel gruppo dei piloti più veloci.

Un terzo posto che fa bene al morale anche se c’è il rammarico per la qualifica, poichè con un miglior piazzamento, Fabio avrebbe potuto lottare anche per la vittoria:

“Nella ripartenza sono partito malissimo ma vedevo che avevo il ritmo per andare davanti e ho raggiunto il gruppo di Canet. Dopo la caduta Fenati ho pensato che dovevo spingere ancora di più e ho cercato di stare davanti per allungare anche se con la scia qui è difficile. All’ultimo giro ho fatto un errore da pollo alla prima curva perchè ho messo la prima. Mi sentivo bene con la moto e potevo lottare per la vittoria, ma con i sè e con i ma non si va da nessuna parte”.

21st maggio, 2017

Tag:Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, Gp Le Mans, Moto3