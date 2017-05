Moto2 QP Le Mans, Pasini: “Mi sento bene”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Le Mans – Mattia Pasini partirà dalla settima posizione nel gran premio di Francia; più in difficoltà Andrea Locatelli, ventiseiesimo.

Nonostante l’incognita del meteo, il team Italtrans Racing ha ottenuto la terza fila grazie al settimo tempo di Mattia Pasini che continua il suo ottimo rendimento nella squadra italiana:

“Sono davvero contento perchè sono riuscito nuovamente a confermarmi tra i top rider. Peccato per gli ultimi minuti del turno dove ho commesso qualche errore, altrimenti avrei potuto fare un migliore piazzamento. Abbiamo fatto un altro passo in avanti e spero di poter ripetere la gara di Jerez, con un risultato migliore. Non sarà facile perchè in questi giorni ci sono state diverse condizioni ma mi sento bene”.

La qualifica di Andrea Locatelli è stata condizionata da una caduta ad inizio turno che ha compromesso la posizione in griglia:

“E’ stata una giornata complicata, mi sono trovato bene nelle libere del mattino ma in qualifica, nel secondo giro mi si è chiusa la moto e ho rovinato tutto il turno. Sono fiducioso per la gara perchè stiamo lavorando bene, ho trovato un buon feeling e un buon passo. Il warm up sarà molto importante per fare una buona gara”.

21st maggio, 2017

