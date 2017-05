Moto2 Le Mans, Warm Up: Luthi al Top, seguono Bagnaia, Baldassarri e Corsi

di Alessio Brunori

Gp Le Mans Moto2 Warm Up – Continua a splendere il sole sul circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinta tappa del motomondiale 2017. Il Warm Up della classe Moto2 (la gara è in programma alle 12:20) ha visto primeggiare Thomas Luthi, autore del miglior tempo con il crono di 1:37.063.

Seguono tre piloti italiani, il rookie dello Sky Racing Team Francesco Bagnaia, Lorenzo Baldassarri (Forward Racing) e Simone Corsi (Speed Up), staccati rispettivamente di 0.070s, 0.116s e 0.310s.

Quinto tempo per Alex Marquez, che dopo la caduta di ieri corre con la frattura del quinto metatarso piede destro. Il team-mate di Franco Morbidelli (nono in questo warm up e primo nella classifica iridata) precede la KTM di Miguel Oliveira, la Kalex di Luca Marini (scivolato senza conseguenze), Ricky Cardus, il sopracitato Morbidelli e Xavi Vierge.

Diciannovesimo tempo per Stefano Manzi (Kalex Sky VR46) e ventesimo per Mattia Pasini, in sella alla Kalex del Team Italtrans.

21st maggio, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Francia QP, Francia Wup, Franco Morbidelli, Gp Francia, Gp Le Mans, Gp Le Mans Moto2, Gp Le Mans Moto2 Warm Up, Gp Le Mans Moto2 WUP, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Le Mans QP, Le Mans WUP, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Remy Gardner, Sandro Cortese, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge