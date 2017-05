Moto2 Gara Le Mans, Morbidelli: “Una vittoria inaspettata”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Le Mans 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Franco Morbidelli, con la vittoria odierna ha esteso la sua leadership; comanda il mondiale con 100 punti.

I nostri ragazzi oggi ci hanno regalato una bellissima gara, con Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia nei primi due posti. Morbido, dopo l’errore di Jerez, è ritornato al vertice. Il distacco da Thomas Luthi in campionato è di venti punti.

“Fantastico, una vittoria inaspettata perchè non ero così veloce in prova. Addirittura questa mattina ero nono, ma in gara ho avuto una grande confidenza con la moto e questo mi ha permesso di vincere. Non ho visto Pecco perchè ho sempre lottato con Luthi ma sono contento per lui perchè sta facendo dei grandi risultati. Appuntamento al Mugello!”.

