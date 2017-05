MotoGP Le Mans: Vinales, “Per la gara spero in una lotta tra Yamaha”

di Alessio Brunori

Gp Le Mans MotoGP Yamaha QP – Maverick Vinales ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Francia, quinta tappa del motomondiale 2017, che si disputerà domani sul tracciato Bugatti di Le Mans. Lo spagnolo della Yamaha, ex Suzuki, ha battuto il team-mate Valentino Rossi e il compagno di marca Johann Zarco. A lui la parola.

“Alla fine nel giro più veloce il terzo settore non era buono, ma sono contento, abbiamo fatto un buon lavoro e mi sento bene. Le FP4 sono andate bene e penso che possiamo migliorare ancora un po’ la moto in staccata e nel grip. Il feeling va tanto con il tipo di gomma, solo quando c’è grip dietro riesco a lavorare al massimo, dobbiamo lavorare per quando non ce grip – ha detto Maverick Vinales – L’asfalto nuovo è un vantaggio per tutti, ma la nostra molto Lavora bene in queste condizioni. Dovremo lavorare domani nel warm up, ma dipenderà dal tempo. Per domani spero in una lotta tra Yamaha con me davanti. Il passo gara è ottimo. Abbiamo svolto un bel lavoro anche nei test, mi sento veramente bene”.

