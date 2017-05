MotoGP Le Mans: Valentino Rossi, “Potevo fare la pole, ma sono comunque soddisfatto”

di Alessio Brunori

Gp Le Mans MotoGP Yamaha QP – Valentino Rossi ha conquistato la prima fila del Gran Premio di Francia classe MotoGP. Il centauro pesarese della Yamaha ha infatti ottenuto il secondo tempo dietro al team-mate Maverick Vinales e davanti al rookie Johann Zarco, per una prima fila tutta Yamaha.

Rispetto a Jerez la sua M1 ha molto più grip, questo complice anche il nuovo asfalto di Le Mans. Per la gara vede una lotta a due o a tre e non esclude Marc Marquez, oggi quinto. A lui la parola.

“Quando parti secondo è positivo sei lì a pochi millesimi. Potevo fare la pole ma avevo Miller davanti e ero troppo vicino, ho provato a fare un altro giro ma non ho migliorato. Sono contento perché mi trovo bene con la moto ho un buon setting e le gomme vanno bene, domani vedremo come andrà – ha detto Valentino Rossi – Secondo me la differenza principale con Jerez è il grip. Qui ce né tanto e alla nostra moto piace. È un matrimonio a tre tra asfalto gomme e moto e le cose devono funzionare tutte insieme. Abbiamo cambiato molte cose sulla moto anche ascoltando Yamaha, e molte cose hanno funzionato. Per domani non credo che la gara possa essere solo a tre o a due. Sicuramente Marc non si darà per vinto, bisognerà capire che passo avranno le Honda. Devo ancora confrontare i dati del passo gara, ma di sicuro lui lotterà fino alla fine”.

Rossi ha poi aggiunto: “La moto è andata molto meglio rispetto a Jerez, soprattutto su questo asfalto. Peccato solo che nel primo tentativo ho perso tempo con Miller, poi ho fatto un giro buono ma non è bastato per le pole. In ogni caso bene così, il secondo tempo resta buono.”

20th maggio, 2017

Tag:Gp Francia, Le Mans, Le Mans GP, Le Mans MotoGP, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Le Mans, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qualifiche Gp Francia, Qualifiche Le Mans, Valentino Rossi, Yamaha, Yamaha M1