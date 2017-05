MotoGP | Le Mans, QP: Zarco, “Sogno un podio”

di Roberto Valenti

MotoGP | Le Mans, qualifiche – Super terza posizione per Johann Zarco nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. Il francese del team Tech 3 è riuscito a sfruttare le condizioni mutevoli della pista, piazzandosi dietro le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales. L’obiettivo per la gara di domani sarà centrare un podio nel circuito di casa.

Ecco le parole di Johann Zarco: “Le Mans è una pista stretta dove è difficile superare, quindi era importante partire avanti per tenere il passo. Questa mattina sono caduto e ho perso un po’ di fiducia, ma nel pomeriggio ho preso dei riferimenti molto buoni e per domani sono abbastanza ottimista. Sono leggermente sotto pressione perché so che la gente qui sogna un mio podio, ma voglio concentrarmi sul mio lavoro. Questa terza posizione ci consente di lavorare con estrema tranquillità. Quando inizi una qualifica sul bagnato non è semplice perché devi modulare per bene il tuo ritmo in pista. Oggi nelle FP4 abbiamo lavorato bene e questo ha fatto la differenza”

Foto: A. Farinelli

20th maggio, 2017

