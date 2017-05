MotoGP | Le Mans, QP: Lorenzo, “Fine settimana piuttosto complicato”

di Roberto Valenti

MotoGP | Ducati Team, qualifiche – Sabato disastro per Jorge Lorenzo sul tracciato francese di Le Mans. Nella sessione di questa mattina, lo spagnolo non è riuscito a trovare un buon feeling con le condizioni della pista e proprio per questo ha dovuto prendere parte alla prima sessione di qualifica, terminata in sesta posizione. Jorge partirà dalla sesta fila del GP di Francia con il sedicesimo tempo.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “E’ stato un weekend piuttosto complicato ma alla fine, dopo aver mancato la top ten per pochi decimi questa mattina, sono riuscito a fare un ottimo tempo nelle Q1 e poi ad ottenere il sesto crono e la seconda fila per la gara di domani. Sono fiducioso perché credo di avere un buon passo, anche se è difficile capire quello che hanno gli altri top rider. Sappiamo che i nostri rivali saranno molto competitivi però proveremo comunque a stare con loro.”

Foto: A.Farinelli

20th maggio, 2017

Tag:Ducati Corse, Ducati Team, french gp, Jorge Lorenzo, Le Mans, MotoGP, Motomondiale