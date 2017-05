MotoGP Le Mans: Marquez, “Ho avuto un piccolo problema con il secondo pneumatico”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Qualifiche HRC– Marc Marquez non è pienamente soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans. Il campione del mondo in carica ha collezionato due cadute, senza conseguenze, solo oggi. Una nel turno delle FP4, che gli ha impedito di verificare concretamente il passo gara, l’altra nella prima uscita in qualifica. Proprio la caduta durante la Q2 è stata uno dei motivi del suo quinto tempo. Inoltre, alla seconda uscita, il pilota di Cervera ha avuto problemi con la gomma posteriore.

Queste le parole di Marc Marquez: “Sapevamo che questa è una pista dove normalmente lottiamo un po’ più degli altri, ma comunque non siamo così lontani. Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma lavoreremo duramente questa sera controllando i dati, sperando di riuscire a migliorare durente il warm up di domani. Abbiamo avuto solo una sessione completamente asciutta finora questo fine settimana, quindi l’ FP4 era come un normale FP1, e con il nuovo asfalto avevamo bisogno di più tempo, più giri per fare i set up della moto e adattare lo stile di guida. Per quanto riguarda gli incidenti, li ho fatti entrambi nella stessa curva: rispetto a quello del FP4, stavo cercando di trovare il limite, e come quello in qualifica, avevamo cambiato un po’ la configurazione e probabilmente avrei dovuto fare quella curva in modo un po’ diverso. Sono stato pronto per la seconda uscita ma poi ho avuto un piccolo problema con il secondo pneumatico e non ho potuto fare un giro perfetto. Comunque, certamente faremo del nostro meglio in gara. “

