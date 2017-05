MotoGP Le Mans, FP3: Redding in testa, costretti alla Q1 Dovizioso, Lorenzo, Iannone e Pedrosa

di Alessio Brunori

GP Le Mans MotoGP Prove Libere 3 – Le Free Practice 3 della classe MotoGP a Le Mans (teatro del Gran Premio di Francia, quinta gara del motomondiale 2017) sono state vere e proprie “qualifiche”, in palio infatti c’era l’accesso diretto alle Q2, visto che ieri ad essere protagonista era stato il meteo, con molti big tra cui Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci fuori dalla Top Ten della combinata delle libere. Questa mattina la pista è andata via via asciugandosi e alla fine pur non essendo del tutto asciutta, i piloti hanno potuto utilizzare pneumatici slick.

Il più veloce al termine della sessione è stato Scott Redding, che ha portato la Ducati Desmosedici GP16 del Pramac Racing in vetta con il crono di 1:35.674. Alle sue spalle staccato di 0.361s il connazionale Cal Crutchlow, che a sua volta precede Jack Miller, il più veloce del Day 1.

Valentino Rossi ha ottenuto il quarto tempo davanti al campione in carica Marc Marquez, ma le vere sorprese arrivano ora. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Dani Pedrosa saranno infatti costretti a disputare le Q1, visto che non sono rientrati nei 10 della combinata di FP1, FP2 e FP3.

A far meglio di loro la Ducati di Karel Abraham, la KTM di Pol Espargarò, la Yamaha di Maverick Vinales, la Ducati di Loris Baz e l’altra KTM, quella di Bradley Smith. Saranno Q1 infuocate quindi, con due soli posti per accedere alle Q2, dove ci si giocherà la pole position del Gran Premio di Francia.

Foto: Alex Farinelli

20th maggio, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Alex Rins, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Bradley Smith, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Francia FP3, Gp Francia, GP Francia MotoGP, Gp Francia MotoGP FP3, Gp Le Mans, Gp Le Mans MotoGP, Gp Le Mans MotoGP FP3, Gp Le Mans MotoGP Prove Libere 3, Hector Barbera, Jack Miller, Johann Zarco, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Karel Abraham, Le Mans FP3, Loris Baz, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, Motomondiale, Motomondiale 2017, Pol Espargaro, Sam Lowes, Scott Redding, Tito Rabat, Valentino Rossi