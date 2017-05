Moto2 QP Le Mans, ottima prima fila per Bagnaia

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Le Mans – Il pilota dello Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia, ha regalato al suo team il miglior risultato in qualifica dall’esordio in Moto2.

Pecco ha sfiorato di un soffio la pole position, ma il secondo posto è più che soddisfacente dopo solo quattro gare nella nuova categoria.

“Sono davvero contento del lavoro che abbiamo fatto con il team fin dalle libere di Jerez. Sono riuscito a migliorare il feeling con l’anteriore riesco ad entrare in curva e a guidare come voglio; oggi ho centrato la mia prima fila in Moto2. Mi trovo bene con tutte le condizioni ma per la gara, vorrei l’asciutto”.

Ha fatto un passo in avanti anche Stefano Manzi, sempre più vicino agli inseguitori; partirà ventiquattresimo:

“Posso essere soddisfatto della qualifica di oggi, sono vicino al secondo gruppo e domani sarà molto importante partire bene per raggiungere i piloti davanti a me”.

20th maggio, 2017

