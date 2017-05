CIV: Michele Pirro, “Dedico questa vittoria ad Hayden e Mazzola”

di Giacomo Caliterna

Civ Imola – in Superbike si impone nuovamente Michele Pirro su Ducati, ma questa volta è stata una gara più difficile delle altre. Dopo la pioggia della mattina, l’asfalto ha cominciato ad asciugarsi generando la peggiore condizione per correre: né bagnato né asciutto.

Già dal via si sono distaccati Pirro, Baiocco e Zanetti. Dopo un allungo del pilota Aprilia, Pirro e Lorenzo Zanetti sono riusciti a passarlo ed a restringere la battaglia in casa Ducati. A quattro giri dalla fine Michele Pirro ha sferrato l’attacco su Lorenzo Zanetti aggiudicandosi la gara. Chiude il podio Matteo Baiocco.

Per ora sono 3 vittorie su 3 gare per il centauro Ducati che, già dal prossimo weekend, sarà impegnato in MotoGp al Mugello.

“Ho trovato delle condizioni nuove con questa configurazione moto/gomme – ha spiegato Michele Pirro – ed è stato un po’ difficile all’inizio. Ho cercato di capire come fare ad andare sempre più forte senza prendere rischi ed alla fine sono riuscito a vincere anche se, prima Matteo e poi Lorenzo, sono stati molto bravi ed avevano un bel ritmo. È però una vittoria con l’amaro in bocca: questa settimana per noi motociclisti non è stata bella. Prima Hayden, poi Mazzola – che porta il mio numero – hanno avuto degli incidenti gravi; il destino ha voluto che siano entrambi nello stesso ospedale di Cesena. Mi dispiace molto ed oggi vorrei dedicargli questa vittoria. Il prossimo weekend sarò impegnato al Mugello in MotoGp e ci tengo molto a fare bene anche se in Ducati non stiamo attraversando un momento facile”.

Per la Moto3 arriva la prima vittoria di Raffaele Fusco (Team MTR) che ha compiuto un piccolo capolavoro portandosi in testa nella seconda metà della gara costringendo Nicholas Spinelli alla rincorsa e ad un errore che lo ha costretto a terra – per poi concludere 7°. Alle sue spalle bellissima la lotta di gruppo che ha visto andare a podio entrambi i piloti del Team Minimoto Portomaggiore: Alex Fabbri 2° e Nicola Carraro 3°.

“Mi sono sempre trovato bene sul bagnato – ha detto Raffaele Fusco – e già in Q2 avevo trovato feeling. Sono partito abbastanza male ma piano piano ho trovato ritmo e feeling riuscendo a passare tutti e scappare via. È molto difficile guardare alla vetta del campionato anche se sono secondo, questo per me è il primo anno”.

