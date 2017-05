Superbike: Nota Ansa su Nicky Hayden

di Michela Alitta

Superbike incidente bici Nicky Hayden – “Quadro clinico di estrema gravità” – il sito Ansa.it, ripreso da tutti i maggiori media compreso Sky Sport, cita un nuovo comunicato medico che sarebbe stato emesso intorno alle ore 10:00 di oggi dall’ospedale Bufalini di Cesena dove da mercoledì pomeriggio è ricoverato Nicky Hayden, dopo l’incidente stradale accaduto mentre si allenava con la bici.

La nota purtroppo ribadisce quanto circolato già nel pomeriggio di ieri, ovvero quello di “un danno cerebrale gravissimo” e che il pilota non è ancora stato operato. Al suo capezzale, oltre alla fidanzata Jackie e allo staff della Red Bull Honda World Superbike, team per cui corre il campione americano, sono arrivati ieri il fratello Tommy e la mamma Rose: a loro va tutto il sostegno da parte del mondo del Motosport che in questi giorni non ha mancato di esprimere la propria vicinanza, c’è chi ha deciso di “portarsi in pista” Hayden con il numero “69” sulla propria moto in pista.

Intanto la versione online de Il Resto del Carlino ha riportato le prime dichiarazioni del 30enne di Morciano , comprensibilmente ancora sotto choc, che mercoledì ha investito, sulla Riccione – Tavoleto, Hayden e che ha cercato di ricostruire la dinamica: “Stavo andando al lavoro, poi lui è venuto fuori all’improvviso dallo Stop”.

Sempre il sito de Il Resto del Carlino riferisce che “il ragazzo si è chiuso in un silenzio assoluto, protetto dall’affetto dei suoi familiari”, è sconvolto dal dolore e non riesce a darsi pace per il tragico incidente, mentre cerca continuamente informazioni sulle condizioni sull’ex campione della MotoGP. Suo padre ha chiesto di poter incontrare i familiari di Hayden.

Vi daremo nuovi aggiornamenti non appena possibile. #GoNicky

