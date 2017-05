MotoGP Le Mans: Marquez, “È positivo avere iniziato bene oggi”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Honda Repsol Prove Libere– Marc Marquez ha chiuso con il secondo tempo la prima giornata di libere sul circuito francese di Le Mans. Il campione del modo in carica, nelle FP1, è stato il secondo più veloce esi è fermato a un secondo e 3 dal primo in classifica Jack Miller. Nel pomeriggio, a causa delle condizioni meteo i tempi si sono alzati, ma il pilota di Cervera è riuscito a chiude a soli 43 millesimi dal primo in classifica Andrea Dovizioso. In entrambe le sessione Marc ha provato lo scarico corto sulla sua moto.

Queste le parole di Marc Marquez: “È positivo avere iniziato bene oggi, qui a Le Mans è importante essere pronti per qualsiasi tipo di condizioni. Questa mattina c’erano condizioni miste con la pista che è andata via via asciugandosi verso la fine, permettendoci di fare l’ultima uscita con gomme asciutte. La sensazione era già buona, ma la cosa più importante era poter essere veloce sul bagnato in FP2. Abbiamo lavorato un po’ sulle impostazioni da pioggia e nella nostra seconda uscita ho cominciato a sentirmi veramente bene sulla moto. Vedremo come saranno le condizioni domani; sembra che sarà asciutto e spero che sia così perché sembra che la gara sia asciutta e sarà importante fare il set up della moto. La nuova superficie è incredibile, almeno da ciò che potevamo vedere con l’acqua. Il grip è molto buono e anche se non è facile mettere in temperatura gli pneumatici, quando ci riesci puoi essere davvero veloce “.

19th maggio, 2017

