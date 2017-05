MotoGP | Le Mans, Day 1: Zarco, “Ottima prima giornata”

di Roberto Valenti

MotoGP | Tech Tre, Day 1 – Terza posizione per Johann Zarco nelle prime libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’alfiere del team Tech 3 è riuscito a chiude una buona giornata sotto la pioggia francese, riuscendo a dare battaglia alle Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales. L’obiettivo per le qualifiche di domani sarà centrare almeno la seconda fila così da giocarsi il podio nella corsa di domenica

Ecco le parole di Johann Zarco: “È stata una buona prima giornata di lavoro in pista. La FP1 è stata positiva nonostante le condizioni precarie della pista, ma gli ultimi minuti in condizioni d’asciutto ci hanno permesso di indirizzare il set-up. In generale è stata una giornata molto solida e sono ottimista per le qualifiche di domani. Nel pomeriggio, invece, abbiamo sfruttato le condizioni della pista per aumentare il mio feeling con la moto. Oggi Dovizioso è stato super e stargli dietro non era semplice, ma penso che possiamo raggiungere un buon passo e l’obiettivo sarà giocarci almeno là top dove. Sono molto soddisfatto”

Foto: A.Farinelli

