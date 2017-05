MotoGP | Le Mans, Day 1: Crutchlow, “Ho preferito non rischiare”

di Roberto Valenti

Cal Crutchlow è sceso in pista per il primo giorno di prove sul tracciato di Le Mans, teatro del quinto appuntamento del campionato MotoGP 2017. La pioggia ha condizionato l’intera prima giornata di lavoro, costringendo i piloti a sfruttare le mescole rain per quasi tutta la sessione del pomeriggio.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Questa mattina non è andata male ma ho preferito non rischiare perchè giornate così sono un azzardo. Se fai un piccolo errore rischi di pagare un prezzo troppo alto. Nel pomeriggio, con il bagnato, non avevo un bel feeling nè con le gomme nè con il set up in generale. E Domenica danno gara asciutta quindi meglio concentrarsi su quello”.

Foto: A.Farinelli

19th maggio, 2017

