Moto3 Le Mans, FP1: Norrodin il più veloce, seguono Antonelli e Migno

di Alessio Brunori

GP Le Mans Moto3 Prove Libere 1 – Umidità, nebbia e freddo con 9° nell’aria e 11° sull’asfalto, hanno accolto i piloti della classe Moto3 a Le Mans, teatro della quinta tappa della stagione 2017.

Le prime prove libere della classe “cenerentola” del motomondiale, hanno quindi visto i piloti scendere in pista con pneumatici rain. In pista anche Danny Kent, tornato alla classe Moto3 dopo aver chiuso anticipatamente la sua avventura nella classe Moto2 con il Kiefer Racing e qui in veste di wild card con il Team Red Bull Ajo KTM.

Il più veloce al termine della sessione di 40 minuti è stato il malese Adam Norrodin (Honda Sic Racing Team) che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:51.468. Alle sue spalle i nostro Niccolò Antonelli (KTM Red Bull Ajo) ed Andrea Migno (KTM Sky VR46), staccati rispettivamente di 40 e 44 millesimi.

Quarto tempo per Gabriel Rodrigo, che ha preceduto il nostri Marco Bezzecchi (Mahindra Team CIP), Nicolò Bulega (KTM Sky VR46) e Lorenzo Dalla Porta (Mahindra Team Aspar).

Chiudono la Top Ten il rientrante Danny Kent (KTM Red Bull Ajo), Bo Bendsneyder (KTM Red Bull Ajo) e Aron Canet (Honda Monlau Competition).

Enea Bastianini e Tony Arbolino occupano la dodicesima e tredicesima posizione, mentre Fabio di Giannantonio è diciannovesimo. Ventitreesima posizione per Romano Fenati (Honda Marinelli Rivacold Snipers) e venticinquesima per Manuel Pagliani (Mahindra Team CIP).

19th maggio, 2017

