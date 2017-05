Moto3 Le Mans, Di Giannantonio chiude la prima giornata di libere al quinto posto

di Jessica Cortellazzi

Moto3 FP2 Le Mans – Il team Del Conca Gresini chiude positivamente la giornata, con Jorge Martin al primo posto e Fabio Di Giannantonio, quinto.

La pioggia ha condizionato entrambi i turni ma è nel pomeriggio che si è concentrato maggiormente il lavoro per il setting sul bagnato. Il pilota romano ha completato una ventina di giri, registrando il suo miglior tempo in 1.53.533.

“Viste le condizioni di questa mattina ho preferito non prendere rischi. Nel pomeriggio le condizioni erano stabili e sul bagnato ho provato a spingere di più e sono soddisfatto del feeling. Dopo il giro veloce non ho più voluto esagerare ma siamo pronti per la qualifica e la gara in queste condizioni”.

19th maggio, 2017

Tag:Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, Gp Le Mans, Jorge Martín, Moto3