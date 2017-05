Moto3 Le Mans, Bastianini: “Buone sensazioni sul bagnato”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Le Mans FP2 – Dopo l’ottavo posto di Jerez, il pilota del team Estrella Galicia 0,0, Enea Bastianini, ha concluso la prima giornata di prove libere a Le Mans con il dodicesimo tempo.

La pioggia ha condizionato il secondo turno di libere ma nonostante questo, Enea, che nei primi minuti non ha voluto correre rischi, si è detto soddisfatto del feeling con la moto in queste condizioni:

“Oggi mi sono divertito, anche se non abbiamo corso con l’asciutto. Le prove di oggi sono state positive perchè abbiamo recuperato delle buone sensazioni anche con il bagnato. Abbiamo preferito non rischiare più del dovuto perchè era importante non cadere. L’asfalto è migliorato molto per quanto riguarda la tenuta degli pneumatici, soprattutto nell’entrata in curva. Abbiamo provato per tutto il turno con uno pneumatico usato, quindi penso che possiamo migliorarci nel weekend”.

19th maggio, 2017

Tag:Enea Bastianini, Estrella Galicia 0, Gp Le Mans, Moto3, Motomondiale 2017