Moto2 Le Mans, FP1: In Francia è dominio tricolore, Baldassarri davanti a Morbidelli, Bagnaia e Pasini

di Alessio Brunori

GP Le Mans Moto2 Prove Libere 1 – Dominano i colori italiani nelle prime prove libere della classe Moto2 a Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinta gara del motomondiale 2017. Ad ottenere il miglior tempo è stato Lorenzo Baldassarri, in sella alla Kalex.

Il pilota del Forward Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1:38.158, tempo che gli ha permesso di battere per soli 11 millesimi il connazionale del Team Marc VDS Franco Morbidelli.

Terzo tempo per il rookie dello Sky Racing Team VR46 Francesco Bagnaia, anche lui su Kalex, che precede Mattia Pasini. Quattro italiani nelle prime quattro posizioni, un inizio spettacolare per i nostri portacolori, con la classifica iridata che vede Morbidelli in testa dopo quattro gare.

Ad interrompere il dominio tricolore è il giapponese Takaaki Nakagami, quinto e davanti al belga Xavi Vierge e allo svizzero Dominique Aegerter.

Bene anche Simone Corsi e Luca Marini, che occupano l’ottava e nona posizione davanti ad Alex Marquez.

19th maggio, 2017

