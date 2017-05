Superbike: Marco Melandri in pista al Mugello

di Michela Alitta

Il team Aruba.it Racing – Ducati subito dopo il Motul Italian Round sulla pista di Imola, concluso con la festa per la straordinaria doppietta di Chaz Davies, è tornato subito in pista al Mugello per una giornata, quella di mercoledì 17 maggio, di test privati con Marco Melandri.

Il ravennate, dopo il terzo posto in Gara 1 ha sofferto molto nella seconda manche per problemi da lui stesso definiti “anomali” sulla sua Panigale 1199 R, quindi ha sfruttato la sessione capirne le cause.

Melandri ha lavorato molto, mettendo insieme 105 giri in totale e facendo numerose prove comparative per valutare diverse soluzioni di elettronica e ciclistica, con riscontri positivi.

Come premio per il dominio di cui si è reso protagonista a Imola, Chaz Davies ha avuto invece l’opportunità di completare alcune tornate sulla Ducati DesmoSedici che Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso portano in pista in MotoGP.

Il team Aruba.it Racing – Ducati tornerà in pista a Donington per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike 2017, in programma dal 26 al 28 maggio.

“È stata una giornata intensa e produttiva. Abbiamo lavorato molto sulle geometrie. In particolare, ci siamo concentrati su due aree: la stabilità in accelerazione durante i cambi di marcia ed il feedback dell’anteriore in ingresso di curva” – ha detto Marco Melandri – “Fino ad un’ora dalla fine non ero particolarmente soddisfatto, poi nelle ultime uscite ho trovato sensazioni positive. Avrei voluto provare ancora qualche modifica di elettronica, ma va bene così. Abbiamo raccolto indicazioni importanti per migliorare il nostro rendimento nelle prossime gare”.

18th maggio, 2017

