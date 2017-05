Superbike: aggiornamento sulle condizioni di Nicky Hayden

di Michela Alitta

E’ notizia di questo pomeriggio l’incidente in cui è rimasto vittima Nicky Hayden, Campione del Mondo 2006 MotoGP e dallo scorso anno protagonista del massimo Campionato delle derivate di serie con il team Red Bull Honda: l’americano è stato investito da un’auto mentre si allenava con la bici da corsa attorno alle 14, sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto, non lontano da Misano Adriatico.

Dalla dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione, sembra che Hayden sia stato investito mentre pedalava da solo: la sua bici è finita accartocciata nel fosso accanto alla strada, mentre il pilota ha sfondato il parabrezza della Peugeot guidata da un 30enne della zona che l’ha colpito.

Stabilizzato sul posto è stato trasportato all’ospedale di Rimini, con un codice di massima gravità, per poi essere trasferito al Bufalini di Cesena che alle 21:30 ha diramato il primo bollettino medico ufficiale, da cui purtroppo non si apprendono buone notizie.

“Nicky Hayden è ricoverato nel reparto di rianimazione, in condizioni gravissime. A causa delle ferite riportate non è stato possibile intervenire chirurgicamente. La prognosi è riservatissima”.

Hayden, secondo quanto diffuso, è troppo debole per le fratture al femore e al bacino per essere operato allo scopo di ridurre il preoccupante ematoma cranico.

Un nuovo aggiornamento verrà diramato domani mattina alle 8:00.

